Esibizione Berlino 2020: programma ed ordine di gioco di lunedì 13 luglio, con Sinner (Di domenica 12 luglio 2020) Il programma e l’ordine di gioco dell’evento di Esibizione Bett Aces 1 2020 (Berlino), per quanto concerne lunedì 13 luglio. Il talento azzurro Jannik Sinner proverà nuovamente ad impressionare, testando la propria condizione fisica post-lockdown e provando a regalare grandi attimi di tennis, come usualmente capace. Di seguito la programmazione completa del primo turno. programma E ordine DI gioco BETT ACES 1 2020 (Berlino, 13 luglio) dalle ore 12.00 – Bautista vs Struff a seguire – Goerges vs Sevastova dalle ore 16.00 – Sinner vs Haas a seguire – Kvitova vs Petkovic Leggi su sportface

