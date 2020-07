Covid-19, ecco un tessuto che intrappola e uccide il coronavirus (Di domenica 12 luglio 2020) (foto: brightstars via Getty Images)Contro il nuovo coronavirus innovazione e inventiva non mancano ai ricercatori di tutto il mondo. Oggi, per esempio, un gruppo di ricercatori, fra cui il team dell’università di Houston, ha realizzato un nuovo filtro, composto da una schiuma di nickel (un materiale molto diradato e poroso) che grazie specifiche caratteristiche fisiche è in grado di intrappolare e uccidere il virus Sars-Cov-2 sotto forma di aerosol, sospeso nell’aria. I risultati sono pubblicati su Materials Today Physics. Lo studio, un tessuto poroso Gli scienziati hanno creato il nuovo filtro utilizzando nickel commerciale riscaldato a 200 °C che forma una sorta di tessuto spugnoso e bucherellato: la schiuma di nickel è porosa, flessibile e conduce ... Leggi su wired

Potrebbe essere utile poggiato sulle superfici per combattere la diffusione del virus nell'ambiente circostante tramite aerosol. Il filtro, basato su una spugna di nickel riscaldato ad alte temperatur ...

Alla sezione di Macerata ecco 14 nuovi fischietti

Il Coronavirus non ha bloccato l’attività della sezione di Macerata dell’Associazione italiana arbitri, presieduta da Andrea Fugante. Effettuato un corso online, dopo l’esito degli esami sono stati ...

