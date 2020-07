Coronavirus, Redfield (CDC): “Più rischioso tenere le scuole chiuse che riaprirle”, anche in mezzo alla pandemia (Di domenica 12 luglio 2020) Per la salute dei bambini, è più rischioso tenere le scuole chiuse che riaprirle, anche in mezzo alla pandemia di Coronavirus: è quanto sostiene Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention statunitensi (CDC). Redfield ha spiegato che le linee guida che i CDC hanno fornito sulle scuole operative durante la pandemia sono pensate per facilitare la loro riapertura, e sarebbe “deluso” se venissero usate come motivazione per tenerle chiuse, anche in considerazione del danno che potrebbero arrecare ai bambini a livello educativo e sociale. Redfield ha ... Leggi su meteoweb.eu

