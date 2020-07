Ciontoli nuovo processo, Federico in aula rivela: «Spostai l’auto di mio padre» (Di domenica 12 luglio 2020) Ciontoli nuovo processo, Antonio non era in casa quando Marco Vannini fu attinto da un colpo di arma da fuoco in casa della fidanzata Martina? Un dubbio sollevato dalla vicina di casa dei Ciontoli, mai sentita dagli inquirenti, che in diverse interviste disse che l’auto di Antonio quella sera fece dei movimenti strani. Marco Vannini Appello bis: i dubbi sull’auto di Ciontoli La signora Maria Cristina Imperato ai microfoni de Le Iene, infatti, disse: “Antonio Ciontoli per 20 anni ha parcheggiato la sua auto davanti al cancello, quella sera non c’era. Stava in mezzo alla strada, era assurdo”. La difesa dei Vannini pochi giorni fa, nell’ambito della prima udienza del processo d’Appello bis disposto dalla Cassazione ha chiesto alla ... Leggi su urbanpost

matteosalvinimi : Domani, mercoledì 8 luglio, partirà il nuovo processo d’Appello per l’uccisione di Marco Vannini nei confronti di t… - iamjustsilvia : RT @Mamox__: Io lo sapevo che stasera mi sarei dovuto incazzare di nuovo nel vedere gli avvocati dei #Ciontoli sparare cazzate come se non… - Ewa84E : RT @Mamox__: Io lo sapevo che stasera mi sarei dovuto incazzare di nuovo nel vedere gli avvocati dei #Ciontoli sparare cazzate come se non… - apicella57 : RT @Mamox__: Io lo sapevo che stasera mi sarei dovuto incazzare di nuovo nel vedere gli avvocati dei #Ciontoli sparare cazzate come se non… - Mamox__ : Io lo sapevo che stasera mi sarei dovuto incazzare di nuovo nel vedere gli avvocati dei #Ciontoli sparare cazzate… -