Cesare Battisti si lamenta del cibo in carcere - La reazione di Torregiani: 'Era abituato alle ostriche in riva al mare' (Di domenica 12 luglio 2020) commenta 'Rido davvero'. Inizia così lo sfogo di Alberto Torregiani , figlio di Pierluigi, gioielliere milanese ucciso nel 1979 da Cesare Battisti . 'È ancora un privilegiato, e questa la trovo un'... Leggi su tgcom24.mediaset

Giorgiolaporta : Beato Cesare #Battisti che può lamentarsi della qualità del cibo in #carcere. Le vittime del #terrorismo così come… - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO BATTISTI: 'TI LAMENTI DEL MENÙ NEL CARCERE? TACI E DIGIUNA' - repubblica : In carcere poco cibo e di bassa qualità, Cesare Battisti fa ricorso al Tribunale di Sorveglianza [aggiornamento del… - AspirinaJohnson : RT @Marzia_M: Il #12luglio 1916 Cesare Battisti viene impiccato mentre guarda la folla gridando 'VIVA TRENTO ITALIANA! VIVA L'ITALIA!'. La… - BertoniGiorgio : RT @4everAnnina: 'In carcere poco cibo e di scarsa qualità', lamenta Cesare #Battisti Io mi inginocchierei perché #Cipriani non può più fa… -