Bologna, De Leo: «Tanto rammarico. Mihajlovic sarà arrabbiatissimo» (Di domenica 12 luglio 2020) Il collaboratore tecnico del Bologna, Emilio De Leo, ha parlato al termine del match contro il Parma Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, ha parlato al termine del match contro il Parma. PRESTAZIONE – «Il rammarico è Tanto. Credo che non avessimo né rischiato né abbassato troppo il baricentro. Normale che il Parma sotto di due gol avesse messo la partita sulle seconde palle e sulla fisicità. Qualcosina potevamo concedere, ma per tutto il secondo tempo non c’erano grandi situazioni di pericolo. Potevamo mantenere di più il possesso, ma il rammarico è Tanto perché due episodi nel recupero hanno portato al blackout finale». Mihajlovic – «Non l’ho visto ma lo immagino ... Leggi su calcionews24

Bologna - De Leo : "Mihajlovic? Sarà andato via furioso" PARMA - "Non abbiamo rischiato per tutta la ripresa. Avremmo dovuto cercare di abbassarci di meno e mantenere più palla". Questo il commento di Emilio De Leo , collaboratore tattico di Mihajlovic al ...

PARMA - "Non abbiamo rischiato per tutta la ripresa. Avremmo dovuto cercare di abbassarci di meno e mantenere più palla". Questo il commento di Emilio De Leo , collaboratore tattico di Mihajlovic al ... Parma-Bologna 2-2 - De Leo : “Un pareggio che fa male” “Il rammarico è tanto. Questo pareggio fa male, specialmente per l’aspetto dell’orgoglio: dovremo reagire immediatamente, ma restiamo ottimisti, perché la nostra qualità di gioco stasera si è ...

“Il rammarico è tanto. Questo fa male, specialmente per l’aspetto dell’orgoglio: dovremo reagire immediatamente, ma restiamo ottimisti, perché la nostra qualità di gioco stasera si è ... Camaleonte fa l'autostop da Bologna a Pisa AGI - Il passaggio a scrocco, aggrappato al paraurti di un'auto, da Bologna a Pisa non ha messo in pericolo la sua salute, ma il fatto di essere stato notato, e segnalato al conducente da diversi automobilisti, insinua un po' il dubbio sulle sue ...

pierlivexmusic : Parma – Bologna: le parole di Emilio de Leo nel post partita - 1000Cuori : Parma – Bologna: le parole di Emilio de Leo nel post partita - Mediagol : #Parma-#Bologna, De Leo: 'Meritavamo di vincere, non ho parlato con Mihajlovic' - sportli26181512 : #Bologna, De Leo: 'Mihajlovic? Sarà andato via furioso': Il collaboratore dell'allenatore rossoblù: 'Avremmo dovuto… - sportli26181512 : Sinisa squalificato, parla De Leo: “Bologna, che rammarico: gol subiti su due episodi”: Sinisa squalificato, parla… -