Bianca Guaccero, vacanze in Puglia da single, ma con una compagnia speciale (Di domenica 12 luglio 2020) Appassionata al suo lavoro, instancabile e soprattutto brava: Bianca Guaccero è finalmente in vacanza dopo aver deliziato per molti mesi il pubblico a casa con Detto Fatto, il programma che ha tenuto incollati i telespettatori grazie a rubriche interessanti e siparietti divertenti. La pausa estiva è più che meritata dopo che la talentuosa conduttrice ha concluso una stagione televisiva di successo, complice anche il programma serale di casa Rai Una storia da cantare, presentato insieme ad Enrico Ruggeri, nel quale la conduttrice ha potuto mostrare ancora una volta le sue brillanti doti canore. Grazie alle stories e ai post sul profilo Instagram di Bianca, si evince che la conduttrice ha scelto ancora una volta la sue terra natia, ovvero la Puglia: la Guaccero, infatti, è ... Leggi su dilei

Bianca Guaccero dedica un post all’ex Nicola Ventola In una Instagram Story la conduttrice di “Detto Fatto”, Bianca Guaccero , da pochi giorni in vacanza, si è complimentata con il calciatore Nicola Ventola , con il quale, in passato, ha avuto una storia d’amore. Merito della ...

In una Instagram Story la conduttrice di “Detto Fatto”, , da pochi giorni in vacanza, si è complimentata con il calciatore , con il quale, in passato, ha avuto una storia d’amore. Merito della ... Bianca Guaccero in vacanza - spunta un messaggio per l’ex Nicola È tempo di vacanze per Bianca Guaccero , che dopo un’intensa stagione di Detto Fatto ha deciso di concedersi un po’ di relax in compagnia delle sue amiche. I suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un messaggio per ...

È tempo di vacanze per , che dopo un’intensa stagione di Detto Fatto ha deciso di concedersi un po’ di relax in compagnia delle sue amiche. I suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un per ... Bianca Guaccero in lacrime durante Detto Fatto : “Abbiamo lottato - ma adesso…” La conduttrice di Detto Fatto, in occasione dell’ultima puntata, negli ultimissimi minuti, non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta. Bianca stava ringraziando tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, al successo ...

