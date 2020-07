Anticipazioni Beautiful venerdì 17 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Venerdì 17 luglio 2020 – Thomas uccide Emma: Thomas insegue con la sua macchina Emma con l’intenzione di buttarla fuori strada. Una volta intercettata la sua auto, la colpisce spingendola verso un dirupo. La macchina si ribalta proprio nel momento in cui Emma stava per mandare un messaggio a Hope….sarà riuscita ad inviarlo? Intanto Thomas scende dalla macchina per capire se è riuscito nel suo intento: uccidere la donna che stava per rovinargli la vita! Una volta accertatosi della morte di Emma, sorride compiaciuto del suo orribile gesto! L'articolo Anticipazioni Beautiful venerdì 17 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

