Verso la peggiore ONDATA DI CALDO d'Africa (Di sabato 11 luglio 2020) Si era parlato di luglio e alla fin fine non è stato un errore. Per chi ama il meteo d'Estate, il meteo rovente, il meteo da canicola, eccoci qui. Ma qual è il motivo che porterà l'Anticiclone africano a spingersi con decisione sul Mediterraneo? E' una domanda che in molti ci avete fatto, giustamente, quindi cerchiamo di darvi una risposta. Il cosiddetto ITCZ, ovvero quell'indice che ci dice quanto la circolazione subtropicale si spinge Verso nord, si sta alzando. In questo periodo è normale, non c'è altro da aggiungere. In arrivo picchi di 40°C Ciò che può non essere normale è l'eccessiva estensione in direzione del Mediterraneo, ma per il momento non possiamo minimamente parlare di eccezionalità. Diciamo che si spingerà a nord e ...

Ghirelli : «Situazione peggiore dopo che ci siamo fermati. Settembre? Discorso diverso» Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di tv7 Triveneta per parlare dell’eventuale ripresa della Serie C Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di tv7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso peggiore Sala e quel disprezzo verso il sud tipico della peggiore destra L'AntiDiplomatico In arrivo la più INTENSA ONDATA DI CALDO d’Africa

Si era parlato di luglio e alla fin fine non è stato un errore. Per chi ama il meteo d’Estate, il meteo rovente, il meteo da canicola, eccoci qui. Ma qual è il motivo che porterà l’Anticiclone african ...

“Sono gay, ma ho paura a dirlo”: la denuncia di un calciatore della Premier. Andiamo verso il primo coming out?

In Premier League arriva la denuncia di un calciatore, tesserato in una squadra della Premier League, di essere gay ma di aver aura a rivelarlo. Un calciatore che è voluto rimanere anonimo, tesserato ...

