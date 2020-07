Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 10:10 (Di sabato 11 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio perché ascolto con i contadini risalita focolai in diverse zone d’Italia e la RT sopra l’uno Ina cinque regioni Emilia Romagna Veneto Toscana Lazio e Piemonte il premier Giuseppe Conte ventila la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 31 dicembre quindi per tutto il 2020 una decisione che i tecnici danno per scontata ma che ha sollevato proteste posizioni e dubbi nella maggioranza Conte assicura che non c’è niente di deciso Ma è un tema che dobbiamo affrontare sarà una decisione collegiale del governo nel debito confronto con il Parlamento queste le sue parole come detto tornano a salire i contagi 276 nelle Ultime 24 ore 229 erano stati giovedì quasi la ... Leggi su romadailynews

fanpage : La scoperta - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Usa, oltre 63mila casi nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : Zaia: “Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo” - PianetaMilan : #Ibrahimovic: 'Mi piace soffrire in allenamento. Devo fare più degli altri' - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: Usa, oltre 63mila casi nelle ultime 24 ore #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: USA, nuovi casi e morti: torna lockdown ad Atlanta Fanpage.it Johnny Depp e Amber Heard: il processo al loro amore criminale continua

L’avvocato della difesa ha detto che l’attore era molto angosciato per la notizia sulle sue finanze che aveva ricevuto e l’ultima cosa che voleva sentirsi dire era che rappresentava una delusione per ...

Coronavirus: Pakistan, 2.752 casi e 65 morti in 24 ore

(ANSA) - ISLAMABAD, 11 LUG - Il Pakistan ha registrato 2.752 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 65 decessi legati alla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità.

L’avvocato della difesa ha detto che l’attore era molto angosciato per la notizia sulle sue finanze che aveva ricevuto e l’ultima cosa che voleva sentirsi dire era che rappresentava una delusione per ...(ANSA) - ISLAMABAD, 11 LUG - Il Pakistan ha registrato 2.752 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 65 decessi legati alla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità.