Spal, Di Biagio: “Utopico pensare di raggiungere il Lecce. Proviamo a scalare la classifica iniziando dal Genoa” (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo la sconfitta casalinga per 0 a 3 contro l'Udinese, la Spal prova a dare un senso al suo campionato che la vede fanalino di coda con pochissime possibilità di evitare la Serie B. Mister Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa.Spal, Di Biagio: "Proviamo a scalare posizioni"caption id="attachment 985341" align="alignnone" width="578" Spal - Milan (Getty Images)/captionSul momento delicato e il confronto con i tifosi di queste ore, Di Biagio ha detto: "Normale che ci sia amarezza, in primis da parte nostra e da parte dei tifosi. Si è trattato di un incontro legittimo. Da parte loro volevano far vedere l'attaccamento alla maglia dopo tutto quello che stava succedendo. Un incontro civile e ... Leggi su itasportpress

Spal - rivoluzione in vista : Di Biagio trema FERRARA - C ' è un dato statistico che balza all'occhio, tra i tanti di questa, ormai, disgraziata annata a tinte biancazzurre: è quello che vuole la Spal relegata all' ultimo posto in classifica, ...

FERRARA - C ' è un dato statistico che balza all'occhio, tra i tanti di questa, ormai, disgraziata annata a tinte biancazzurre: è quello che vuole la relegata all' ultimo posto in classifica, ... Spal verso la Serie B - Di Biagio : «Finché la matematica non ci condanna…» Luigi Di Biagio ha commentato la dura sconfitta subita contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’allenatore della Spal Luigi Di Biagio , allenatore della Spal , ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro ...

Luigi Di ha commentato la dura sconfitta subita contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’allenatore della Luigi Di , allenatore della , ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro ... Spal - Di Biagio sconsolato : “Risultato impietoso - ora tutto più difficile” Nuovo k.o. per la Spal. Gli emiliani crollano in casa contro l'Udinese e vedono veramente da vicino la retrocessione in Serie B. Tocca al tecnico Luigi Di Biagio analizzare i motivi di questa sconfitta. [caption id="attachment_621391" ...

