Russiagate. Trump commuta sentenza a Roger Stone (Di sabato 11 luglio 2020) Evitato il carcere all’ex consigliere condannato a 40 mesi per ostacolo alla giustizia. Lo hanno riportato i media Usa: Donald Trump ha commutato la sentenza contro il suo ex consigliere elettorale informale Roger Stone pochi giorni prima che facesse il suo ingresso in una prigione federale dove avrebbe dovuto scontare una pena a 40 mesi … L'articolo Russiagate. Trump commuta sentenza a Roger Stone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

