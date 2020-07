Riapertura Scuola, Nardella: i Nostri Ragazzi non Possono Vivere Nell’Incertezza (Di sabato 11 luglio 2020) Durante un’intervista a ‘Lady Radio, il sindaco di Firenze Dario Nardella parla della Riapertura della Scuola. “Sulle scuole, sugli spazi adatti ad accogliere gli studenti a settembre nel rispetto delle misure anti-covid, stiamo lavorando giorno e notte, perché purtroppo la ministra Azzolina ci ha dato le linee guida e i finanziamenti al fotofinish“. Così esordisce Nardella. Il sindaco di Firenze continua: “Dovremo utilizzare tutta l’estate per progettare gli interventi da fare nelle scuole della Città metropolitana, che sono moltissime, ma dobbiamo assolutamente garantire questa condizione, perché i Nostri Ragazzi non Possono Vivere nell’incertezza, così come le ... Leggi su youreduaction

“In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico è urgente mettere in campo tutte le azioni possibili per agevolare i soggetti coinvolti, innanzitutto gli amministratori locali e i dirigenti scolastici, ...

De Luca annuncia il 'miracolo campano': "Superata l'emergenza diventeremo come l'Olanda"

Oggi non abbiamo in Campania grandi problemi, ad oggi siamo una regione a contagio zero ma dobbiamo essere attenti e rispettosi delle regole. È così che Vincenzo De Luca, nell'ormai consueto messaggio ...

