Probabili formazioni Fiorentina Verona: Iachini ritrova Vlahovic dal 1′ minuto, formazione tipo per Juric (Di sabato 11 luglio 2020) Probabili formazioni Fiorentina Verona, bella sfida al ‘Franchi’. Domenica 12 luglio al ‘Franchi’ di Firenze con calcio d’inizio alle 19.30 si affronteranno la Fiorentina di Iachini e il Verona di Juric, il match è valido per la 32.a giornata del campionato di Serie A. I viola dopo il pareggio interno contro il Cagliari, peraltro a reti bianche, vogliono ritrovare la vittoria interna che manca da diverso tempo (da gennaio contro la Spal), attualmente i viola occupano la 13.a posizione con 35 punti. Il Verona, invece, dopo l’ottimo pareggio per 2-2 contro l’Inter vuole provare ad inseguire il sogno Europa League, distante al momento 6 punti con la 7.a posizione occupata ... Leggi su news.superscommesse

Dalla_SerieA : Diretta Lazio-Sassuolo ore 17.15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -… - DiMarzio : Dubbi e ballottaggi Tutte le probabili #formazioni del prossimo turno di #SerieA - corgiallorosso : ??#BresciaRoma, le probabili formazioni dei quotidiani: spazio a Kalinic e Perez ?? - laziolibera : Diretta Lazio-Sassuolo ore 17.15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - CalcioNapoli24 : -