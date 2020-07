Pietro Taricone, la verità di Cristina Plevani: “Non posso nominarlo” (Di sabato 11 luglio 2020) L’ex fidanzta di Pietro Taricone racconta scenari inediti del suo rapporto con l’ex gieffino: una verità che lascia tutti senza parole. Fonte: Instagram @grandefratellocasting realpageCosa è davvero successo quando si sono spente le luci sulla casa del primo Grande Fratello? L’edizione che ha creato i personaggi più iconici della storia del reality e che ha acceso i riflettori sul sorriso gentile e la voce calda di Pietro Tarricone, morto a seguito di un incidente paracadutistico il 29 giugno 2020. A dieci anni dalla sua scomparsa alcuni ex compagni di avventura hanno voluto ricordarlo, svelando anche il motivo per cui solo Marina La Rosa partecipò ai funerali del Guerriero. Pietro Taricone, la verità di ... Leggi su chenews

