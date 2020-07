L’Orsa JJ4 è salva, il Tar accoglie il ricorso presentato dagli ambientalisti (Di sabato 11 luglio 2020) L’Orsa JJ4 è salva (per ora). Il Tar ha accolto il ricorso presentato dagli ambientalisti contro l’ordinanza dalla Provincia Autonoma di Trento. TRENTO – L’Orsa JJ4 è salva (per ora). Nel pomeriggio di venerdì 10 luglio è stato accolto dal Tar di Trento il ricorso presentato dagli ambientalisti contro l’ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti. Una decisione contestata duramente anche dal ministro Costa che ha criticato quanto ipotizzato da parte del presidente leghista. L’iniziativa del ministro Costa La decisione presa dalla Provincia di Trento è stata duramente criticata dal ministro ... Leggi su newsmondo

