Lazio Sassuolo, i convocati di Inzaghi: ci sono Milinkovic-Savic e Luiz Felipe (Di sabato 11 luglio 2020) Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questo pomeriggio contro il Sassuolo Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questo pomeriggio contro il Sassuolo. Ci sono sia Luiz Felipe che Milinkovic-Savic. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Falbo, Luiz Felipe, Radu, Silva, Vavro.Centrocampisti: A. Anderson, D. Andreson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lukaku, Milinkovic, Parolo.Attaccanti: Caicedo, Immobile, Adekanye. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

