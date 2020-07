La liquirizia: scopri le sue proprietà e quando evitarla (Di sabato 11 luglio 2020) La liquirizia: scopri le sue proprietà e quando evitarla. La liquirizia è la radice della pianta Glycyrrhiza glabra. Quaranta grammi danno circa 120 calorie. Contiene pochissimi grassi e anche alcuni sali minerali preziosi per il nostro benessere. Per esempio il calcio e il sodio. In erboristeria e in fitoterapia (terapia per mezzo delle piante) la liquirizia è impiegata, tra l’altro, per la sua azione benefica sull’ulcera gastrica. Inoltre si dimostra ipertensiva a forti dosi, il che, come diciamo più sotto, ne sconsiglia fortemente il consumo a chi soffre di pressione alta; il principio attivo di maggiore interesse che contiene, la glicirizzina, è un potente dolcificante e favorisce la ritenzione di sodio e acqua (il che non va ... Leggi su pianetadonne.blog

La liquirizia: scopri le sue proprietà e quando evitarla

La liquirizia è anti-covid. Pina Amarelli rilancia uno studio dell'Università di Napoli

La liquirizia sarebbe in grado di bloccare l’ingresso di Covid-19: questo è quello che confermato i ricercatori della Federico II Dalla Calabria un importante contributo alla ricerca scientifica e all ...

