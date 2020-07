Inter, Tardelli: “Conte non sa più gestire, tutto cambiato all’improvviso” (Di sabato 11 luglio 2020) Marco Tardelli, Intervenuto alla trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay, ha parlato di vari temi ed in particolare del difficile momento dell’Inter. Il campione del mondo di Spagna ’82 ha espresso le sue perplessità anche sulla guida tecnica di Antonio Conte: “Io vedevo l’Inter anche come candidata per lo Scudetto, poi è cambiato tutto all’improvviso. A inizio stagione erano pimpanti, poi anche la concentrazione è sembrata svanire. Conte? Non sa più gestire i momenti importanti della partita, non a caso nei finali di gara l’Inter ha perso tantissimi punti.” Leggi su sportface

