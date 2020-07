"In carcere poco cibo e di scarsa qualità", lamenta Cesare Battisti (Di sabato 11 luglio 2020) Il cibo servito nel carcere di Massama, a Oristano, sarebbe poco e di scarsa qualità, tanto che rischierebbe di compromettere la già minata salute dell'ex terrorista Cesare Battista. Questo l'oggetto del ricorso presentato al tribunale di Sorveglianza di Cagliari dall'ex latitante. Battisti dal gennaio 2019 è detenuto nell'istituto penitenziario di Oristano dove, ancora in regime di isolamento, sta scontando i due ergastoli cui è stato condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni Settanta. L'ex militante dei Pac, Proletari armati per il comunismo, soffre di diverse patologie e il poco cibo che gli viene somministrato in cella non sarebbe adeguato al suo stato di salute. ... Leggi su agi

HuffPostItalia : Cesare Battisti fa ricorso: 'In carcere poco cibo e di scarsa qualità' - repubblica : In carcere poco cibo e di bassa qualità, Cesare Battisti fa ricorso al Tribunale di Sorveglianza [aggiornamento del… - sciantokescia : RT @51inif: 'In carcere poco cibo e di scarsa qualità', lamenta Cesare Battisti ?? no bono cibo galera - Martino31805246 : RT @GiorgiaMeloni: Abituato al caviale mangiato in questi anni, Cesare Battisti ora si lamenta della qualità del cibo del carcere. È la dur… - Larsenalea : RT @51inif: 'In carcere poco cibo e di scarsa qualità', lamenta Cesare Battisti ?? no bono cibo galera -