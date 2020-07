I demoni di James Ellroy (Di domenica 12 luglio 2020) Un misto di impazienza e apprensione si insinua, ormai da anni, nell’animo dei lettori di James Ellroy, alla vigilia dell’uscita di ogni suo romanzo. Sanno per esperienza che il maestro del noir moderno, il primo autore «di genere» e uno dei pochi in assoluto ad aver infranto la distinzione codificata da Borges tra scrittori che lavorano sui «procedimenti verbali» e autori che operano sulle «passioni dell’uomo», li prenderà alla sprovvista e li costringerà a un cimento. Si aspettano che Ellroy … Continua L'articolo I demoni di James Ellroy proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

