Germania, poi Bruxelles e Macron Così Conte si gioca la partita Ue (Di domenica 12 luglio 2020) Tra Merkel, Macron e la lotta con il blocco dei frugali. Ecco l'agenda di Conte nella settimana decisiva per le decisioni dell'Ue Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Germania poi Germania: Baviera, seconda vita per l'abbazia domenicana di Schlehdorf. Da agosto sarà un progetto innovativo di casa comune Servizio Informazione Religiosa Bruno Vespa: "La pandemia può essere un'occasione oppure il colpo finale"

A settantasei anni, gli schieramenti sono superflui: “Non mi rassegno all’Italia ultima in classifica. Chiunque la governi: Conte oggi, oppure Salvini domani. Alla mia età, l’unico interesse che ho è ...

Dalle sanzioni alla guerra dei turisti, il braccio di ferro Ue-Russia secondo Pellicciari

Il sospetto che oramai la guerra dei turisti si sia spostata sul terreno della logica del modellare le sanzioni in chiave geo-politica si fa sempre più concreto. Ecco cosa si cela dietro al braccio di ...

