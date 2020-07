Formula 1, Wolff pazzo di Hamilton: “non ricordo un distacco in qualifica così ampio tra primo e secondo” (Di sabato 11 luglio 2020) Un giro pazzesco, una prestazione monstre quella di Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Stiria, chiuse in pole position con un vantaggio di 1.2 secondi su Max Verstappen secondo. Foto Getty / Mark ThompsonUn gap che ha fatto stropicciare gli occhi anche a Toto Wolff, che ha applaudito il proprio pilota per questo crono sensazionale: “Lewis ha fatto stato un giro assolutamente mozzafiato e una prestazione incredibile in condizioni molto impegnative. Non ricordo l’ultima volta che qualcuno ha inflitto un distacco di 1.2 secondi al secondo in qualifica. Anche per Valtteri le sessioni sono andate tutte abbastanza bene ed è stato in prima fila per quasi tutta la durata delle qualifiche. Alla fine però non è andata così, quindi dobbiamo analizzare il motivo, ... Leggi su sportfair

