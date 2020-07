Formula 1, l’analisi di Binotto è impietosa: “Ferrari più lenta anche dei team di seconda fascia” (Di sabato 11 luglio 2020) Ennesima giornata disastrosa per la Ferrari, che nelle qualifiche del Gran Premio di Stiria non ha per niente brillato come avvenuto sette giorni fa. Anzi, le due Rosse hanno fatto ancora peggio con Vettel decimo e Leclerc addirittura quattordicesimo, dopo essere stato retrocesso di tre posizioni in griglia. Foto Getty / Mark Thompsonimpietosa l’analisi di Binotto nel post-qualifica: “è stata una giornata davvero deludente, dobbiamo accettare il verdetto del cronometro che non mente mai. In due qualifiche sulla stessa pista, pur in condizioni diverse, non siamo mai stati competitivi. Non soltanto contro quelli che negli ultimi anni erano stati i nostri avversari diretti, ma nemmeno con altri che fino a ieri ci erano costantemente alle spalle. Abbiamo fatto tanti sforzi per anticipare una serie di aggiornamenti alla vettura ma in ... Leggi su sportfair

