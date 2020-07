Fico (M5S) si schiera per la revoca della concessione a Autostrade (Di sabato 11 luglio 2020) I beni pubblici vengono affidati, chi sbaglia, va via. Non c'e' ricco o potente che tenga, afferma netto il Presidente pentastellato Leggi su firenzepost

“Io sono per la revoca” della concessione ad Aspi, “con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione”. E’ la posizione del presidente della Camera Roberto Fico, evidenziata in un’intervista a ...

Roma, 10 lug. (askanews) - " da quando siamo in Parlamento, dal 2013, che la Camera chiude il proprio bilancio in attivo e consente cos allo stato di risparmiare soldi. Abbiamo sempre devoluto la magg ...

