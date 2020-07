Essere McEnroe, avere il dono del tennis e non saperlo gestire (Di sabato 11 luglio 2020) Durante una partita di tennis il pubblico si aspetta spettacolo, agonismo, due giocatori che si massacrano per provare a superare i propri limiti, rabbia buona, quella che ti tiene in piedi, quella che ti fa vincere una partita nonostante i crampi. C’è un unico comandamento, lo conoscono tutti, sia Leggi su ilfoglio

Il documentario realizzato da Julien Faraut sulla carriera del campione di tennis mancino presentato e riletto con il coinvolgente contributo di Federico Buffa. Il campione di tennis John McEnroe è pr ...

Tennis: 'veronica', ciuffo ribelle e cuori infranti, i 70 anni di Adriano Panatta

ROMA - Uno smash spalle alla rete, dalla parte del rovescio e con una frustata di polso non indifferente. E' il colpo più iconico di Adriano Panatta, quella 'veronica' (termine coniato da Rino Tommasi ...

