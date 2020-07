DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: feroce lite tra Can e Sanem (Di sabato 11 luglio 2020) Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La nota soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo degli ascolti impressionanti, numeri da prima serata. Gli spoiler dei nuovi appuntamenti in onda da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio 2020,svelano che Sanem e Can saranno protagonisti di una forte discussione. Il fotografo e la sua dipendente non riusciranno ad andare d’accordo. La lite avverrà durante un’importante campagna pubblicitaria per il signor Levent. Ricordiamo che lo sceneggiato viene trasmesso dalle ore 14:45 alle 15:40 su Canale 5. Nihat vuole aprire un negozio vegano Le ... Leggi su kontrokultura

MediasetPlay : La lunga estate sulle ali del sogno continua... su #Canale5 ed in streaming! Scopri tutte le trame della settimana… - rqasab : RT @CClub1989: La puntata di ieri 10 luglio di Daydreamer – Le Ali del Sogno è stata seguita da 2.441.000 di spettatori con il 21.7% di sha… - CClub1989 : La puntata di ieri 10 luglio di Daydreamer – Le Ali del Sogno è stata seguita da 2.441.000 di spettatori con il 21.… - Notiziedi_it : Ascolti Tv: Daydreamer – le ali del sogno, dati auditel | Luglio 2020 - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, le puntate di luglio 2020 in streaming | Video Mediaset -