Costantino Della Gherardesca: “Barbara D’Urso? Mi fa ridere!” (Di sabato 11 luglio 2020) Costantino dell Gherardesca è sicuramente uno dei personggi più cool Della televisione, il suo scegliere i format a lui più conformi lo rendono un conduttore di nicchia e decisamente interessante. Raggiunto da Blogo Costantino ha risposto ad alcune domande in merito alle sue scelte professionali considerate da molti molto selettive, ma decisamente a lui appropriate. Il conduttore di Pechino Express ha voluto sottolineare di non essere uno snob: “Secondo me, molte persone mi hanno visto fare programmi, diciamo, un po’ più di nicchia, un po’ più ricercati, un po’ più con un lato pedagogico, e quindi pensano che io sia uno snob che si vuole rinchiudere nella sua nicchia e invece no, alcune volte mi piace fare il salto nel ... Leggi su quotidianpost

Costantino Della Gherardesca rivela : "Ecco perché vado ospite da Barbara D'Urso" Il noto conduttore svela i motivi che lo hanno spinto a partecipare ai salotti televisivi Della D'Urso.

Il noto conduttore svela i motivi che lo hanno spinto a partecipare ai salotti televisivi D'Urso. Costantino Della Gherardesca spiega perché nel suo libro ha elogiato Barbara d’Urso Costantino Della Gherardesca è un grande ammiratore di Barbara d’Urso e come già sappiamo nel suo nuovo libro ha dedicato un lungo elogio alla conduttrice. Intervistato da TvBlog ha spiega to perché l’ha ...

è un grande ammiratore di d’Urso e come già sappiamo nel suo nuovo ha dedicato un lungo elogio alla conduttrice. Intervistato da TvBlog ha to perché l’ha ... Temptation Island - Costantino Della Gherardesca conduttore? Ecco la sua risposta e cosa pensa di Filippo Bisciglia La conduzione di Temptation Island è messa a repentaglio? Assolutamente no! In una intervista di TvBlog a Costantino Della Gherardesca, il conduttore di Pechino Express ha commentato con fervore la sua passione per i programmi tv trash ed ha ...

QuotidianPost : Costantino Della Gherardesca: “Barbara D’Urso? Mi fa ridere!” - iuliusroma : Eccellente imperatore. Potete ammirare la marzialità controllata di Traiano, la spregiudicatezza di Costantino, l'a… - AnnaTvitariello : RT @LilySej1: La Chiesa ortodossa russa esprime rammarico e dolore per la decisione della Turchia di rendere Santa Sophia una moschea. Min… - zazoomblog : Costantino Della Gherardesca rivela: Ecco perché vado ospite da Barbara DUrso - #Costantino #Della… - LaBiondastra : - Costantino ti piace Sabrina Ferilli? - beh sì è uno dei personaggi della mia infanzia - Poi parleremo anche di S… -