Cosa succede nei Balcani? (Di sabato 11 luglio 2020) Nell'anniversario di Srebrenica continuano ad accelerare i contagi. In Bosnia raggiunto un nuovo picco giornaliero Leggi su media.tio.ch

SkyTG24 : Serie A, caso positivo al coronavirus nel Parma: cosa succede ora - CarloCalenda : Ecco cosa succede quando un parolaio come #Salvini incontra un giornalista preparato, che fa il suo lavoro e incalz… - borghi_claudio : @PenazziEdmondo @fdragoni Se dico una cosa di solito è vera (a volte mi sbaglio ma se succede chiedo scusa e correg… - lovingkiedis : Forse è un po’ difficile tenere in mente tutto quello che succede, tutti i personaggi, però è una cosa è certa: è u… - Faggottho : @amara_thine neanche nomura sta capendo più cosa succede nella sua saga -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede

SARAJEVO - Nel giorno del 25esimo anniversario della strage di Srebrenica, nuovi guai affliggono i Balcani. L'epidemia di Covid-19 è in forte ripresa nella penisola: tutti i Paesi della regione regist ...Kalidou Koulibaly ha chiarito di avere ancora tre anni di contratto con il Napoli e di trovarsi molto bene in questa città. Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli, non ha mai chiesto la ce ...