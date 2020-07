Catellani ancora nel roster di Reggio Emilia (Di sabato 11 luglio 2020) Reggio Emilia -Mattia Catellani, palleggiatore classe 1999 della Conad Reggio, viene riconfermato anche per la futura stagione 2020/21. Questo è il secondo anno in A2 con Reggio per il talentuoso ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Catellani ancora Catellani ancora nel roster di Reggio Emilia Corriere dello Sport Catellani ancora nel roster di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA-Mattia Catellani, palleggiatore classe 1999 della Conad Reggio, viene riconfermato anche per la futura stagione 2020/21. Questo è il secondo anno in A2 con Reggio per il talentuoso palle ...

Bedin va al Chievo per gestire l’attività delle società affiliate

MANTOVA. Lorenzo Bedin è il nuovo coordinatore tecnico dell’attività di base del Chievo. Bedin sale così con le notevoli capacità e l’innata affabilità la scala del prestigio fra i tecnici giovanili.

REGGIO EMILIA-Mattia Catellani, palleggiatore classe 1999 della Conad Reggio, viene riconfermato anche per la futura stagione 2020/21. Questo è il secondo anno in A2 con Reggio per il talentuoso palle ...MANTOVA. Lorenzo Bedin è il nuovo coordinatore tecnico dell’attività di base del Chievo. Bedin sale così con le notevoli capacità e l’innata affabilità la scala del prestigio fra i tecnici giovanili.