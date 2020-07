Atalanta, Gasperini ironico: “Taglieremo le braccia ai difensori…” (Di domenica 12 luglio 2020) L'Atalanta pareggia sul campo della Juventus, vanificando il vantaggio ottenuto per due volte. I nerazzurri restano a nove punti di distacco dai bianconeri. Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta la situazione dei suoi uomini.LE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "Il rigore di De Roon è stato netto, anzi nettissimo (sorride ndr.) . Grande rigore, importante. Il regolamento è questo in Italia, se si dice questo è un'eresia, oggi è capitato contro, fine. Gli tagliamo le braccia. Abbiamo fatto molto bene di fronte a una grande squadra. Ho chiesto ai ragazzi di interpretare la gara in previsione della Champions perchè incontreremo squadre di questo valore. Volevamo capire se tenere Zapata, Papu ... Leggi su itasportpress

