A Genova tenta di gettare la ex dal balcone: la donna salvata all'ultimo dalla polizia (Di sabato 11 luglio 2020) Un'altra storia di violenza nella cronaca nera italiana. Questa volta siamo in Liguria e le ultime notizie arrivano da Genova. Una donna è stata aggredita in casa dal suo ex. Per fortuna la vicenda non ha avuto l'epilogo drammatico che avrebbe potuto avere; la donna infatti è stata salvata in extremis dalla polizia che ha bloccato l'uomo, di 44 anni, mentre cercava di gettarla dal balcone. E' successo ieri sera in via Trento, ad Albaro a Genova. La notizia è stata poi diffusa questa mattina, con alcuni dettagli circa i fatti.

