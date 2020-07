Valentino Rossi continua a correre in MotoGP, la leggenda continua (Di venerdì 10 luglio 2020) Valentino Rossi correrà in MotoGP nel 2021 e forse anche l’anno successivo. È quanto anticipa La Gazzetta dello Sport. L'annuncio ufficiale è in programma per l'appuntamento mondiale di Jerez il pRossimo 19 luglio, ma c'è l'accordo con Yamaha che prevede poi il transito in Petronas. Il Dottore - resta l'unico pilota ad aver vinto il mondiale in 4 classi differenti, uno in 125, 250 e 500 e ben 6 in Moto GP - dal 2021 lascerà il team ufficiale della casa motoristica giapponese per approdare al racing team Petronas, con formula contrattuale 1+1, cioè con un’opzione anche per il 2022 che sarà valutata in base ai risultati in pista. MotoGP - Valentino RossiMotoGP ... Leggi su gqitalia

