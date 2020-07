Turchia:Santa Sofia transennata prima di annuncio su moschea (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ISTANBUL, 10 LUG - Le autorità turche stanno transennando in questi minuti il piazzale davanti all'ingresso di Santa Sofia a Istanbul, in attesa dell'imminente annuncio della decisione del ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Turchia domani l'annuncio che Santa Sofia diventerà una moschea #santasofia - Antonio_Tajani : Santa Sofia resti un museo di Istanbul. La Turchia non la trasformi in una moschea che cancellerebbe i mosaici simb… - Avvenire_Nei : #Turchia #SantaSofia trasformata in moschea, il monito di #Kirill: una minaccia per la cristianità - MarianoGiustino : ULTIM'ORA: IN ATTESA DELLA DECISIONE SU #AYASOFYA. Addetti del Comune di #Istanbul si affrettano a recintare l'area… - Agenparl : UE: TOIA(PD), TURCHIA MANTENGA STATUS DI MUSEO DI SANTA SOFIA - -