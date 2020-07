Traffico Roma del 10-07-2020 ore 15:30 (Di venerdì 10 luglio 2020) Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi al Portuense incidente proprio sulla via Portuense altezza via Bartolomeo Cristofori ci sono lunghi a partire da Piazza della Radio verso il trullo sul raccordo nella zona sud dell’anello code a tratti in carreggiata esterna da via Cristoforo Colombo fino alla Romanina si tratta di Traffico intenso Traffico anche la Pontina da Castel di Decima Castel Romano verso Pomezia Giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Atac e Cotral e anche alcune linee periferiche di Roma TPL le agitazioni scattate alle 8:30 Si protrarranno fino alle 17 per poi riprendere dalle 20 fino al termine del servizio chiusa la metro C Attiva la metro a Seppur con una ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - GiorgioAntonel1 : RT @virginiaraggi: Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Roma. Do… - Alessan04138070 : RT @virginiaraggi: Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Roma. Do… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Viterbo: ZTL Centro Storico (CS), dal 16 luglio in vigore nuovi orari

Stop al transito veicolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo; sabato, domenica e festivi, dalle ore 10,30 alle ore 6 del giorno successivo. ZTL centro storico (CS), ...

Incidenti, scontro tra moto e camion su A12 a Civitavecchia: un morto

Poco dopo le 14, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, è stato chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia e Civitavecchia nord a causa di un’incidente avvenuto all’altezza del km 63, in cui sono ri ...

Stop al transito veicolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo; sabato, domenica e festivi, dalle ore 10,30 alle ore 6 del giorno successivo. ZTL centro storico (CS), ...Poco dopo le 14, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, è stato chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia e Civitavecchia nord a causa di un’incidente avvenuto all’altezza del km 63, in cui sono ri ...