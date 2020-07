'Sogno Cristiano Ronaldo per il Marsiglia'. Idea shock di un imprenditore (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA - Ambisce al grande colpo di mercato Mohamed Ayachi Ajroudi , imprenditore franco-tunisino vicino all'acquisto dell' Olympique Marsiglia : ' Se Sogno il colpo Cristiano Ronaldo ? Nella vita tutto ... Leggi su corrieredellosport

