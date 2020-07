Sky: il Napoli sospetta che Milik abbia già un accordo con la Juventus (Di venerdì 10 luglio 2020) Secondo quanto riferisce Sky Sport, nell’ambiente del centro sportivo del Napoli a Castel Volturno circola un sospetto. Che Arkadius Milik possa aver già raggiunto un accordo con la Juventus per il suo passaggio in bianconero. Alla Juve, infatti, il polacco ha dato la sua totale preferenza e Sarri lo ritroverebbe con gioia. Il futuro di Milik va sempre più verso l’addio al Napoli, visto che l’attaccante non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto. L'articolo Sky: il Napoli sospetta che Milik abbia già un accordo con la Juventus ilNapolista. Leggi su ilnapolista

SkySport : #UCLDraw Gli accoppiamenti dei quarti di finale Real Madrid/Man City-Lione/Juventus Lipsia-Atletico Madrid Napoli/B… - SkySport : Gasperini dopo Atalanta-Napoli: 'In questi anni siamo stati inferiori solo alla Juventus' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - La Fiorentina ha individuato il possibile sostituto di Pezzella in caso di trasferimento al Napoli - areanapoliit : PROBABILI FORMAZIONI - SkySport : Champions, Napoli: le possibili avversarie in quarti e semifinali dopo i sorteggi -