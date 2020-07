Siria, l’Onu fa rapporto su Idlib: non solo crimini di guerra, ma anche contro l’umanità (Di venerdì 10 luglio 2020) di Riccardo Cristiano* Il 7 luglio è stato diffuso un rapporto della commissione d’inchiesta sulla Siria che documenta al Consiglio sui Diritti Umani dell’Onu i crimini perpetrati negli ultimi mesi nel nord della Siria, a Idlib, che il presidente della Commissione, Paulo Pinheiro, ha efficacemente riassunto così: “I bambini sono stati bombardati a scuola, i genitori al mercato, i malati in ospedale… e interi nuclei familiari sono stati bombardati mentre fuggivano.” In effetti il rapporto, di 29 pagine, è importante perché i numeri, terribili e relativi anche all’uso di armi proibite quali le bombe a grappolo, non cancellano le storie delle persone in carne e ossa: come quella di una famiglia che di notte, ... Leggi su ilfattoquotidiano

