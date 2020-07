Shock Juve Stabia-Entella: maxi-rissa, calciatore in ospedale, tutti i dettagli (Di venerdì 10 luglio 2020) Episodio Shock nel campionato di Serie B. Tensione altissima nel match tra Juve Stabia e Entella, per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1. In seguito ad una lite molto accesa con un dirigente del club campano, il calciatore Mauro Coppolaro è stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti, per fortuna non sono stati evidenziati gravi problemi. Il fatto rischia di avere pesanti ripercussioni, alla scena hanno assistito anche un delegato della Lega B e le forze dell’ordine, portati in caserma tre membri della Juve Stabia, adesso si trovano in stato di fermo. Come riporta TMW nella lite sarebbero rimasti coinvolti il collaboratore tecnico delle Vespe Pasquale D’Inverno, l’attaccante ... Leggi su calcioweb.eu

