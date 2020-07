Poppella ospita Insigne, il capitano del Napoli pasticciere per una sera (Di venerdì 10 luglio 2020) Il capitano del Napoli, oltre ad essere un grande campione di calcio, ha scoperto di essere anche un bravo pasticciere. Lorenzo Insigne, ospite al compleanno del suo manager Vincenzo Pisacane nella splendida cornice del Labelon Beach Club, ha deciso di cimentarsi nell’arte pasticciera. Al fianco di Ciro Poppella si è dilettato a creare i “fiocchi di neve”, il dolce diventato famoso in tutto il mondo. Si è divertito molto facendo provare la sua opera d’arte anche agli artisti Sal Da Vinci e Peppe Iodice presenti alla serata. “Insigne è un campione dentro e fuori al campo. Conosce bene i miei dolci e devo dire che è stato bravo con i “fiocchi di neve” così come quando con il tiro a giro segna i ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Poppella ospita Poppella ospita Insigne, il capitano del Napoli pasticciere per una sera Il Denaro Poppella ospita Insigne, il capitano del Napoli pasticciere per una sera

Il capitano del Napoli, oltre ad essere un grande campione di calcio, ha scoperto di essere anche un bravo pasticciere. Lorenzo Insigne, ospite ...

Il capitano del Napoli, oltre ad essere un grande campione di calcio, ha scoperto di essere anche un bravo pasticciere. Lorenzo Insigne, ospite ...