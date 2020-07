Neowise, c’è una cometa da vedere tutte le sere nei cieli italiani (Di venerdì 10 luglio 2020) L’hanno scoperta a metà marzo e in questi giorni si vede chiara nel cielo di tutto il mondo da Roma agli Stati Uniti passando per la Stazione Spaziale Internazionale. Sono decine in rete gli scatti fatti alla cometa Neowise nelle notti d’estate. Quelli nella gallery in alto sono fatti da Gianluca Masi del Virtual Telescope. C’è tempo per farne altre. La scia luminosa dovrebbe vedersi nel cielo fino a inizio agosto. Leggi su vanityfair

RaiNews : Un nuovo gradito ospite ci accompagnerà durante le notti di questo primo mese estivo. Si tratta della cometa C/2020… - lorepas85 : Sai che c'è una #cometa visibile dall'Italia in questi giorni? Ecco come e quando vederla! ?? #Neowise #Astronomia - DrStellarium : In molti mi avete chiesto una mia foto della cometa c/2020f3 #neowise ed ecco a voi uno scatto familiar-astronomico… - LittleA_83 : RT @givagivaz: Un tentativo andava fatto: Cometa #NEOWISE (C/2020 F3). Nella prima foto è piccolina in alto a destra, nascosta dai numeri d… - givagivaz : Un tentativo andava fatto: Cometa #NEOWISE (C/2020 F3). Nella prima foto è piccolina in alto a destra, nascosta dai… -

