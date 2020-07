Malore nel sonno, ragazzo di 24 anni muore accanto alla fidanzata (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ morto nel sonno a causa di un Malore Ernest Moro. Il ragazzo, 24 anni, se n’è andato nella notte tra martedì e mercoledì 8 luglio, mentre dormiva accanto alla fidanzata, a Treviso. Si resta in attesa di maggiori dettagli provenienti dall’autopsia. Ernest Moro se n’è andato nella notte tra martedì e mercoledì 8 luglio … L'articolo Malore nel sonno, ragazzo di 24 anni muore accanto alla fidanzata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

