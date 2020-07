Maestripieri (Aics): “Dopo la pandemia, la cooperazione sarà fondamentale” (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – “Il ruolo, l’importanza e le opportunità” della cooperazione allo sviluppo nell’ambito della politica estera italiana sono uscite rafforzate dalla pandemia di Covid-19, mostrando quanto sia importante “mantenere e consolidare” una rete di “relazioni, solidarietà e cooperazione multilaterale” per contrastare crisi che non si fermano davanti ai confini. Così il direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Luca Maestipieri, nel corso di un’audizione alla Camera dei deputati. Leggi su dire

Montecitorio : #Cooperazione allo #Sviluppo, in Commissione #Esteri audizione del direttore @aics_it, Luca Maestripieri e di rappr… - RedattoreSocial : #Cooperazione, Maestripieri (#Aics): dopo la pandemia sarà decisiva. Così il direttore dell'Agenzia italiana per la… - GpSilvestri : RT @Montecitorio: #Cooperazione allo #Sviluppo, in Commissione #Esteri audizione del direttore @aics_it, Luca Maestripieri e di rappresenta… - FondazioneAVSI : RT @Montecitorio: #Cooperazione allo #Sviluppo, in Commissione #Esteri audizione del direttore @aics_it, Luca Maestripieri e di rappresenta… - aics_it : Il Direttore dell'Agenzia Maestripieri in audizione a @Montecitorio sul Documento triennale strategico:”È fondament… -

Ultime Notizie dalla rete : Maestripieri Aics Cooperazione, Maestripieri (Aics): dopo la pandemia sarà decisiva Redattore Sociale