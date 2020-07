L’Italia riparte dal Sud con il Centro Studi del Meridione (Di venerdì 10 luglio 2020) Castellaneta. Giovedì 9 luglio 2020 si è tenuta presso la libreria Nomine Rosae a Castellaneta la conferenza stampa “L’Italia riparte dal Sud” da parte di Damiano Ottomanelli (presidente della Comunità Itinerante L’Incontro di Castellaneta). Il presidente Damiano Ottomanelli ha subito precisato: «Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma prendere conoscenza e coscienza della situazione attuale, sensibilizzare e incoraggiare politici, giornalisti, imprenditori e tutte le associazioni di categorie interessate a unire le forze e le intelligenze per lo sviluppo del Sud». «Il coronavirus non ha portato solo morti e sofferenze, ma ha evidenziato il fallimento della politica, della sanità lombarda e di tutto il Nord – ha fatto notare – Questo fallimento ha però evidenziato la ... Leggi su laprimapagina

