Iss-Istat: in province alta diffusione Covid +28% di mortalità (Di venerdì 10 luglio 2020) L'articolo Iss-Istat: in province alta diffusione Covid +28% di mortalità proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

tommasogiannin3 : @__lindbergh @vonmauruen @repubblica Basterebbe leggere le statistiche Istat e ISS e vedere le patologie pregresse… - AnselmoCassiel : RT @diab00lik: @intuslegens Morti che per dichiarazione ISS sono rappresentati dal 98% da pazienti con altre patologie gravi e l’ISTAT che… - vagabondinviagg : RT @diab00lik: @intuslegens Morti che per dichiarazione ISS sono rappresentati dal 98% da pazienti con altre patologie gravi e l’ISTAT che… - ___John_Smith__ : RT @diab00lik: @intuslegens Morti che per dichiarazione ISS sono rappresentati dal 98% da pazienti con altre patologie gravi e l’ISTAT che… - losmadonno : RT @diab00lik: @intuslegens Morti che per dichiarazione ISS sono rappresentati dal 98% da pazienti con altre patologie gravi e l’ISTAT che… -