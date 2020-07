Inter, clamoroso: esonero Conte, decisione presa! (Di venerdì 10 luglio 2020) Incredibile indiscrezione di mercato: l’Inter avrebbe deciso per l’esonero di Antonio Conte a fine stagione, questa la scelta di Suning esonero per Antonio Conte a fine stagione. Sarebbe questa la clamorosa decisione che avrebbe preso la proprietà dell’Inter. Una scelta che sarebbe dettata da un’incompatibilità del tecnico salentino con la filosofia societaria di Suning. La proprietà cinese si sarebbe stancata dei continui lamenti di Conte, spesso indirizzati proprio contro le operazioni messe in atto dal club. Così la famiglia Zhang avrebbe scelto di mandare via Conte a fine anno, anche perché i risultati fin qui ottenuti sono poco in linea con le ambizioni della ... Leggi su bloglive

