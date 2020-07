Incendiata la statua di Melania Trump. L’avevano paragonata a un “Puffo” (Di venerdì 10 luglio 2020) Anche la statua di Melania Trump è stata Incendiata e distrutta. La scultura in legno presente poco fuori il paese di sloveno di Sevnica non c’è più. Anzi ne è rimasto solo il troncone annerito alla base su cui era appoggiata. A darne notizia è stato il suo autore, lo scultore Brad Downey, americano ma residente a Berlino che la scorsa notte quatto quatto è andato a recuperare i resti inceneriti della sua Melania. Secondo Downey e le autorità locali la statua è stata presa di mira, simbolicamente, il 4 luglio, giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti. La statua stilizzata della signora Trump era stata inaugurata un anno fa nel luglio 2019 ed era alta circa otto metri. La donna era ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Incendiata statua

La statua di Melania Trump eretta in Slovenia è stata data alle fiamme da sconosciuti. Lo hanno reso noto i media sloveni, secondo i quali la polizia non ha al momento nessuna indicazione sull'identit ...