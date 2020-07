Hosteria Amedeo – Roma (Di sabato 11 luglio 2020) Hosteria Amedeo Via Montecompatri, 31 – 00078 Roma Tel. 06/94341163 Sito Internet: www.Hosteriamedeo.it Tipologia: Romana Prezzi: antipasti 6/10€, primi 9/12€, secondi 11/20€, dolci 5€ Giorno di chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTAPer una gita fuori porta questa osteria è il posto giusto dove trascorrere qualche ora all’insegna del buon cibo. Situata a Monte Porzio Catone, poco fuori dal centro cittadino, si presenta come la classica trattoria dove si bada più alla sostanza che alla forma. Il menù segue la stagionalità dei prodotti, ma i capisaldi della tradizione Romana ci sono tutti, a partire dai primi piatti con amatriciana e coda alla vaccinara in primis. I secondi sono prevalentemente di terra, con carni ... Leggi su secoloditalia

