Gomorra in ospedale: cosa è successo a Salvatore Esposito (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il celebre attore di Gomorra, Salvatore Esposito, tranquillizza i fan sui social dopo l’infortunio che gli ha causato la frattura della gamba e il ricovero in ospedale. “Never back down!! State tranquilli non è nulla di grave – spiega l’attore che interpreta la parte di Genny Savastano nella celebre serie televisiva – qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il professor Domenico Falco, la sua equipe, la direzione dell’ospedale e tutti i dipendenti che mi hanno trattato come un KING!! #Stasenzapensieri“. L'articolo Gomorra in ospedale: cosa è successo a Salvatore ... Leggi su anteprima24

