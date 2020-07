F.1, GP della Stiria - Perez precede Verstappen nelle Libere 1 (Di venerdì 10 luglio 2020) Sergio Perez ha ottenuto il giro più veloce nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio della Stiria, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il messicano della Racing Point ha fermato il cronometro sull'1:04.867, precedendo di meno di un decimo la Red Bull di Max Verstappen. Alle loro spalle troviamo le due Mercedes, con Bottas davanti a Hamilton.Programmi diversi. La F.1 è rimasta al Red Bull Ring di Spielberg per disputare questo secondo appuntamento del campionato e nei primi novanta minuti di prove abbiamo visto la differenza tra le squadre che hanno girato per affinare le proprie performance e quelle che hanno lavorato per risolvere i problemi riscontrati sulla stessa pista una settimana fa. Non è un caso quindi trovare tra i ... Leggi su quattroruote

FormulaPassion : #F1 | I primi aggiornamenti 'austriaci' della #SF1000 #AustrianGP - quattroruote : #F1, GP della Stiria. Perez e la #RacingPoint dettano il passo nelle prove libere 1. #Ferrari ancora indietro -->… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, risultati FP1 GP Stiria 2020: #Perez davanti, lavoro enorme della #Ferrari sui nuovi aggiornamenti #AustrianGP https://t… - FTraiettoria : GP della Stiria: Sergio Perez si prende le FP1. Problemi sulla Ferrari di Vettel - sportface2016 : #StyrianGP | La pioggia minaccia le qualifiche: tra cancellazione e rinvio ecco le ipotesi a disposizione della Fia… -